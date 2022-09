Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 2 Unihockey Rheintal Gators gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Jona-Uznach Flames Unihockey Rheintal Gators bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Jona-Uznach Flames auswärts mit 3:0 12.09.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Cedric Siegrist brachte Unihockey Rheintal Gators 1:0 in Führung (5. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Rheintal Gators stellte Lasse Paus in Minute 30 her. Ramon Hunziker schoss das 3:0 (34. Minute) für Unihockey Rheintal Gators und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Ramon Hunziker mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Ramon Hunziker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Rheintal Gators liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für Unihockey Rheintal Gators geht es in einem Heimspiel gegen UH Appenzell weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (17.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Jona-Uznach Flames liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Für Jona-Uznach Flames geht es in einem Auswärtsspiel gegen Pfannenstiel Egg weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.