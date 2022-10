Unihockey – Herren 1. Liga Unihockey Rheintal Gators bezwingt Bülach Floorball Unihockey Rheintal Gators gewinnt am Samstag zuhause gegen Bülach Floorball 6:4. 17.10.2022, 16.01 Uhr

Das Skore eröffnete Malik Müller in der 1. Minute. Er traf für Unihockey Rheintal Gators zum 1:0. Unihockey Rheintal Gators baute die Führung in der 8. Minute (Pascal Frei) weiter aus (2:0). Lasse Paus baute in der 12. Minute die Führung für Unihockey Rheintal Gators weiter aus (3:0).

Jann Gartmann verkürzte in der 14. Minute den Rückstand von Bülach Floorball auf 1:3. Unihockey Rheintal Gators erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Lasse Paus weiter auf 4:1. Marco Hottinger (38. Minute) liess Bülach Floorball auf 2:4 herankommen.

Unihockey Rheintal Gators erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Ramon Hunziker weiter auf 5:2. Mischa Schmid verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von Bülach Floorball auf 3:5. Der Anschlusstreffer für Bülach Floorball zum 4:5 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Marco Hottinger. Mit dem 6:4 für Unihockey Rheintal Gators schoss nochmals Lasse Paus das letzte Tor der Partie.

Lasse Paus mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Das Spiel wird Lasse Paus mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bülach Floorball: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marco Hottinger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lasse Paus zum besten Spieler von Unihockey Rheintal Gators gekürt. Bei Bülach Floorball wurde diese Ehre Marco Hottinger zuteil.

In der Tabelle liegt Unihockey Rheintal Gators weiterhin auf Rang 6. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Rheintal Gators daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Dreifach-TH Blattacker Heerbrugg).

Bülach Floorball steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat 15 Punkte. Bülach Floorball spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Jona-Uznach Flames (Platz 7). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (15.30 Uhr, Turnhalle Haslen Uznach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.