Unihockey – Herren NLB Unihockey Langenthal Aarwangen verliert gegen Seriensieger UHC Sarganserland UHC Sarganserland reiht Sieg an Sieg: Gegen Unihockey Langenthal Aarwangen hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:2. 10.10.2022, 02.06 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Gian Candrian, der in der 4. Minute für UHC Sarganserland zum 1:0 traf. In der 5. Minute baute Fabian Beeler den Vorsprung für UHC Sarganserland auf zwei Tore aus (2:0). UHC Sarganserland erhöhte in der 12. Minute seine Führung durch Sascha Degiacomi weiter auf 3:0.

M. Reinmann baute in der 14. Minute die Führung für Unihockey Langenthal Aarwangen weiter aus (0:3).

UHC Sarganserland erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Gian-Luca Lanfranchi weiter auf 4:0. UHC Sarganserland erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Claudio Stucki weiter auf 5:0. Mattia Pini baute in der 45. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (6:0).

UHC Sarganserland erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Gian-Andrin Meiler weiter auf 7:0. Das letzte Tor der Partie erzielte J. Mendrek, der in der 54. Minute die Führung für Unihockey Langenthal Aarwangen auf 0:7 ausbaute.

Jakob Karlsson mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel wird Jakob Karlsson mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es neun Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt UHC Sarganserland weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 15 Punkte. Als nächstes tritt UHC Sarganserland auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team Ad Astra Obwalden zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

Unihockey Langenthal Aarwangen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat drei Punkte. Mit dem viertplatzierten Kloten-Dietlikon Jets kriegt es Unihockey Langenthal Aarwangen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.