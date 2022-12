Unihockey – Herren NLB Unihockey Langenthal Aarwangen sorgt bei UHC Sarganserland für Überraschung Überraschung bei Unihockey Langenthal Aarwangen gegen UHC Sarganserland: Der Tabellenzwölfte (Unihockey Langenthal Aarwangen) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 6:5 besiegt. 19.12.2022, 13.58 Uhr

(chm)

Der Ausgleich für Unihockey Langenthal Aarwangen fiel in der 1. Minute (L. Moser). In der 13. Minute gelang Christof Marugg der Führungstreffer zum 1:0 für UHC Sarganserland. In der 31. Minute baute Lorenzo Compagnoni den Vorsprung für UHC Sarganserland auf zwei Tore aus (2:0). Den Zwei-Tore-Vorsprung (0:2) für Unihockey Langenthal Aarwangen stellte X. Widmer in Minute 34 her. R. Beaud erhöhte in der 34. Minute zur 0:2-Führung für Unihockey Langenthal Aarwangen. Unihockey Langenthal Aarwangen baute die Führung in der 35. Minute (E. Schärli) weiter aus (0:2). In der 48. Minute baute X. Widmer den Vorsprung für Unihockey Langenthal Aarwangen auf zwei Tore aus (0:2). UHC Sarganserland erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Claudio Stucki weiter auf 3:0.

J. Mendrek baute in der 52. Minute die Führung für Unihockey Langenthal Aarwangen weiter aus (0:3).

UHC Sarganserland erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Claudio Stucki weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Mattia Pini, der in der 59. Minute die Führung für UHC Sarganserland auf 5:0 ausbaute.

Skorer für Unihockey Langenthal Aarwangen:

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Claudio Stucki mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Christof Marugg mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Y. Plüss zum besten Spieler von Unihockey Langenthal Aarwangen gekürt. Bei UHC Sarganserland wurde diese Ehre Claudio Stucki zuteil.

Unverändert liegt Unihockey Langenthal Aarwangen auf Rang 12. Das Team hat zehn Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_1_short]] nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf Kloten-Dietlikon Jets (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Januar statt (19.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

Unverändert liegt UHC Sarganserland auf Rang 3. Das Team hat 27 Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_2_short]] steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 7) an. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.