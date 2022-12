Unihockey – Damen UPL Unihockey Berner Oberland gewinnt deutlich gegen Waldkirch-St. Gallen Unihockey Berner Oberland behielt im Spiel gegen Waldkirch-St. Gallen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:3. 04.12.2022, 20.55 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Laura Pakarinen, die in der 7. Minute für Unihockey Berner Oberland zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor erhöhte Laura Pakarinen für Unihockey Berner Oberland auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade fünf Minuten. Der Anschlusstreffer für Waldkirch-St. Gallen zum 1:2 kam in der 24. Minute. Verantwortlich dafür war Sanja Breu.

Der Ausgleich für Waldkirch-St. Gallen fiel in der 26. Minute (Jill Marina Wiedmer). Wiederum Laura Pakarinen traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Unihockey Berner Oberland. In der 32. Minute baute Jelena Zurbriggen den Vorsprung für Unihockey Berner Oberland auf zwei Tore aus (4:2).

Unihockey Berner Oberland erhöhte in der 47. Minute seine Führung wiederum durch Laura Pakarinen weiter auf 5:2. Das letzte Tor der Partie erzielte Jasmiina Järvinen, die in der 55. Minute die Führung für Unihockey Berner Oberland auf 6:2 ausbaute.

Laura Pakarinen mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Unihockey Berner Oberland: Das Spiel werden Laura Pakarinen mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) und Jasmiina Järvinen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter hat sich Karin Bieri mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Waldkirch-St. Gallen: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jill Marina Wiedmer (Tor: 1, Assist: 0), Sanja Breu (Tor: 1, Assist: 0) und Anina Beck (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Michelle Sieber zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei Unihockey Berner Oberland wurde diese Ehre Laura Pakarinen zuteil.

Unihockey Berner Oberland verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat 15 Punkte. Für Unihockey Berner Oberland geht es in einem Auswärtsspiel gegen Red Ants Winterthur (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 10. Dezember statt (17.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

In der Tabelle liegt Waldkirch-St. Gallen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es zuhause gegen UHC Laupen ZH (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 10. Dezember statt (18.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.