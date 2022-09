Unihockey – Herren UPL Unihockey Basel Regio bezwingt auswärts Floorball Thurgau Unihockey Basel Regio behielt im Spiel gegen Floorball Thurgau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:6. 24.09.2022, 23.50 Uhr

(chm)

Joël Königshofer eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Floorball Thurgau das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Floorball Thurgau stellte Eero Jalo in Minute 14 her. Der Anschlusstreffer für Unihockey Basel Regio zum 1:2 kam in der 19. Minute. Verantwortlich dafür war Fabian Schüpbach.

Noé Siegfried erhöhte in der 27. Minute zur 3:1-Führung für Floorball Thurgau. Dank dem Treffer von Yannick Lindroos (38.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Unihockey Basel Regio traf Erin Degen in der 43. Minute.

In der 48. Minute war es an Patrick Mendelin, Unihockey Basel Regio 4:3 in Führung zu bringen. Kai Kurth sorgte in der 54. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Unihockey Basel Regio. Nur drei Minuten später traf Kai Kurth erneut, so dass es in der 57. Minute 6:3 für Unihockey Basel Regio hiess.

Joonas Föhr (58. Minute) liess Floorball Thurgau auf 4:6 herankommen. In der 59. Minute gelang Floorball Thurgau (Joël Königshofer) der Anschlusstreffer (5:6). Gleichstand (6:6) hiess es wieder in der 60. Minute, als Eero Jalo für Floorball Thurgau traf. Das Penaltyschiessen gewann Unihockey Basel Regio.

Kai Kurth mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Kai Kurth mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Erin Degen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannick Lindroos mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Eero Jalo mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Joël Königshofer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Niklas Graf mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Kai Kurth zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Floorball Thurgau wurde diese Ehre Niklas Graf zuteil.

Unihockey Basel Regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 10. Das Team hat zwei Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Tigers Langnau (Platz 8). Das Spiel findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Floorball Thurgau rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat einen Punkte. Für Floorball Thurgau geht es auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, Kreuzbleiche St. Gallen).

