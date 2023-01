Unihockey – Herren NLB UHC Sarganserland entscheidet Showdown gegen Ad Astra Obwalden für sich Das drittplatzierte Team UHC Sarganserland hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Ad Astra Obwalden zuhause 7:4 besiegt. 09.01.2023, 01.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ad Astra Obwalden: Fredrik Edholm brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Lukas Jalovy durch seinen Treffer für UHC Sarganserland in der 13. Minute her. Fabian Beeler traf in der 13. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für UHC Sarganserland.

UHC Sarganserland baute die Führung in der 21. Minute (Jakob Karlsson) weiter aus (3:1). Die 38. Minute brachte für Ad Astra Obwalden den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Isak Stöckel. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für UHC Sarganserland stellte Jakob Karlsson in Minute 50 her.

Die 51. Minute brachte für Ad Astra Obwalden den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war C. von Wyl. Gleichstand stellte Isak Stöckel durch seinen Treffer für Ad Astra Obwalden in der 55. Minute her. Christof Marugg traf in der 56. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für UHC Sarganserland.

Drei Minuten dauerte es, ehe Christof Marugg erneut erfolgreich war. Er traf in der 59. Minute zum 6:4 für UHC Sarganserland. Das letzte Tor der Partie erzielte Fabian Beeler, der in der 60. Minute die Führung für UHC Sarganserland auf 7:4 ausbaute.

Christof Marugg mit der beste Skorer

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel wird Christof Marugg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Fabian Beeler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Isak Stöckel mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt UHC Sarganserland auf Rang 3. Das Team hat 30 Punkte.

Ad Astra Obwalden belegt weiterhin Rang 2. Das Team hat 37 Punkte.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.