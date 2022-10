Unihockey – Herren 1. Liga UHC Herisau lässt sich von Jona-Uznach Flames kein Bein stellen UHC Herisau holt gegen Jona-Uznach Flames zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 6:2. 02.10.2022, 16.43 Uhr

Den Auftakt machte Aurel Schmid, der in der 14. Minute für UHC Herisau zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Herisau stellte R. von Allmen in Minute 16 her. Der Anschlusstreffer für Jona-Uznach Flames zum 1:2 kam in der 27. Minute. Verantwortlich dafür war Sven Schneider.

Joel Conzett sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für UHC Herisau. Fünf Minuten dauerte es, ehe Joel Conzett erneut erfolgreich war. Er traf in der 35. Minute zum 4:1 für UHC Herisau. Nico Sutter baute in der 37. Minute die Führung für UHC Herisau weiter aus (5:1).

Andrin Scherer baute in der 38. Minute die Führung für UHC Herisau weiter aus (6:1). In der 45. Minute sorgte Dominic Dürr noch für Resultatkosmetik für Jona-Uznach Flames. Er traf zum 2:6-Schlussstand.

Joel Conzett mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Das Spiel wird Joel Conzett mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Aurel Schmid mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Noel Possag mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt UHC Herisau weiterhin auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Für UHC Herisau geht es auswärts gegen UH Appenzell (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Jona-Uznach Flames liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat einen Punkt. Für Jona-Uznach Flames geht es daheim gegen I. M. Davos-Klosters (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sporthalle Grünfeld Jona).

