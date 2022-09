Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 2 UHC Herisau holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Bülach Floorball Sieg für UHC Herisau gegen Bülach Floorball zum Saisonauftakt. Das Resultat: 5:3. 12.09.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Patrick Frischknecht in der 3. Minute. Er traf für UHC Herisau zum 1:0. UHC Herisau baute die Führung in der 29. Minute (Andreas Zwicker) weiter aus (2:0). In der 40. Minute gelang Bülach Floorball (Simon Klingler) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte D. van Haaften UHC Herisau mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Simon Klingler (50.) reduzierte sich der Rückstand für Bülach Floorball auf ein Tor (2:3). Nico Derungs glich in der 53. Minute für Bülach Floorball aus. Es hiess 3:3.

In der 56. Minute war es an Stefan Meier, UHC Herisau 4:3 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silas Stucki in der 59. Minute. Er traf zum 5:3 für UHC Herisau.

Simon Klingler mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Noah Keller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bülach Floorball: Das Spiel wird Simon Klingler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht UHC Herisau nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Auf UHC Herisau wartet im nächsten Spiel das Team Bassersdorf Nürensdorf. Die Partie findet am 17. September statt (19.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Bülach Floorball liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Bülach Floorball daheim gegen das stark gestartete Team I. M. Davos-Klosters aus. Das Spiel findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.