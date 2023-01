Unihockey – Herren 1. Liga UHC Herisau bezwingt auswärts Pfannenstiel Egg Sieg für UHC Herisau: Gegen Pfannenstiel Egg gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:3. 09.01.2023, 01.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andrin Scherer für UHC Herisau. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Florian Nideröst glich in der 8. Minute für Pfannenstiel Egg aus. Es hiess 1:1. Michael Ernst erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Pfannenstiel Egg.

Gleichstand war in der 25. Minute hergestellt: Joel Conzett traf für UHC Herisau. In der 46. Minute gelang Noah Keller der Führungstreffer zum 3:2 für UHC Herisau. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 50. Minute, als Fabio Luchsinger für Pfannenstiel Egg traf.

Patrick Frischknecht brachte UHC Herisau 4:3 in Führung (56. Minute). Mit dem 5:3 für UHC Herisau schoss Noah Keller das letzte Tor der Partie.

Noah Keller mit der beste Skorer

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Noah Keller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Pfannenstiel Egg: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Michael Ernst mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Urban Nüssli zum besten Spieler von UHC Herisau gekürt. Bei Pfannenstiel Egg wurde diese Ehre Michael Ernst zuteil.

UHC Herisau steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat 28 Punkte. UHC Herisau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von I. M. Davos-Klosters an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

In der Tabelle liegt Pfannenstiel Egg weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 35 Punkte. Als nächstes tritt Pfannenstiel Egg zuhause gegen das erstplatzierte Team Bassersdorf Nürensdorf zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 14. Januar statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.