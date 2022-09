Unihockey – Herren 1. Liga UH Red Lions Frauenfeld verliert gegen Seriensieger Bülach Floorball Bülach Floorball setzt seine Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort. Das 16:3 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge (in vier Spielen). 25.09.2022, 00.35 Uhr

(chm)

Bülach Floorball ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Bülach Floorball die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 10:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Bülach Floorball die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 16:3.

Simon Klingler mit neun Skorerpunkten

Skorer für Bülach Floorball: Einen Traumtag haben Simon Klingler mit neun Punkten (Tore: 7, Assists: 2) und Marco Hottinger mit neun Punkten (Tore: 5, Assists: 4) erwischt. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Eine ebenfalls starke Leistung hat Siro Zahner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Matthew Cockerill mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Cyril Meyer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Joel Schmuki (Tor: 1, Assist: 0), Marc Pfister (Tor: 1, Assist: 0), Mike Bader (Tor: 1, Assist: 0), Alan Schiesser (Tor: 0, Assist: 1), Luca Maurer (Tor: 0, Assist: 1) und Siro Pfister (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Jan Olbrecht zum besten Spieler von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei Bülach Floorball wurde diese Ehre Simon Klingler zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Bülach Floorball von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Bülach Floorball spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Vipers InnerSchwyz (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

Unverändert liegt UH Red Lions Frauenfeld auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es UH Red Lions Frauenfeld auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (19.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.