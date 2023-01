Unihockey – Damen NLB UH Lejon Zäziwil setzt Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort UH Lejon Zäziwil setzt seine Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort. Das 5:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 09.01.2023, 01.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Coralie Landmesser für UH Lejon Zäziwil. In der 32. Minute traf sie zum 1:0. Elisha Aeschlimann sorgte in der 35. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UH Lejon Zäziwil. Janine Thomi baute in der 38. Minute die Führung für UH Lejon Zäziwil weiter aus (3:0).

UH Lejon Zäziwil erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Lisa Kormann weiter auf 4:0. Viviane Lenz verkürzte in der 50. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 1:4. Annina Stoll verkürzte in der 52. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 2:4. Das letzte Tor der Partie erzielte Lisa Kormann, die in der 57. Minute die Führung für UH Lejon Zäziwil auf 5:2 ausbaute.

Lisa Kormann mit drei Skorerpunkten

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Das Spiel werden Lisa Kormann mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Janine Thomi mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter hat sich Elisha Aeschlimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Ariana Steiger zur besten Spielerin von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei UH Lejon Zäziwil wurde diese Ehre Lisa Kormann zuteil.

Unverändert liegt UH Lejon Zäziwil auf Rang 2. Das Team hat 31 Punkte. Im nächsten Spiel trifft UH Lejon Zäziwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte UC Yverdon. Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

In der Tabelle liegt UH Red Lions Frauenfeld weiterhin auf Rang 8. Das Team hat zehn Punkte. Für UH Red Lions Frauenfeld geht es in einem Auswärtsspiel gegen Floorball Uri (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.