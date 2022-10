Unihockey – Damen NLB UH Lejon Zäziwil mit Sieg gegen UH Red Lions Frauenfeld Sieg für UH Lejon Zäziwil: Gegen UH Red Lions Frauenfeld gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:3. 17.10.2022, 15.56 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Rebecca Gmünder für UH Red Lions Frauenfeld. In der 17. Minute traf sie zum 1:0. UH Red Lions Frauenfeld baute die Führung in der 17. Minute (Ariana Steiger) weiter aus (2:0). Nadine Stauffer baute in der 23. Minute die Führung für UH Red Lions Frauenfeld weiter aus (3:0).

Coralie Landmesser (24. Minute) liess UH Lejon Zäziwil auf 1:3 herankommen. Der Anschlusstreffer für UH Lejon Zäziwil zum 2:3 kam in der 27. Minute. Verantwortlich dafür war Janine Thomi. Gleichstand war in der 39. Minute hergestellt: Jasmin Bieri traf für UH Lejon Zäziwil. Lea Schlatter sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von UH Lejon Zäziwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Jasmin Bieri mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jasmin Bieri mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Ariana Steiger (Tor: 1, Assist: 0), Nadine Stauffer (Tor: 1, Assist: 0), Rebecca Gmünder (Tor: 1, Assist: 0), Christine Allenspach (Tor: 0, Assist: 1) und Mirjam Neff (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt UH Lejon Zäziwil auf Rang 3. Das Team hat 13 Punkte. UH Lejon Zäziwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: UC Yverdon (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle liegt UH Red Lions Frauenfeld weiterhin auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Für UH Red Lions Frauenfeld geht es daheim gegen Floorball Uri (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 19. November statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

