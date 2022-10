Unihockey – Damen NLB UH Appenzell siegt gegen Chilis Rümlang-Regensdorf UH Appenzell behielt im Spiel gegen Chilis Rümlang-Regensdorf am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:5. 10.10.2022, 02.08 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Laura Gaugere in der 11. Minute. Sie traf für Chilis Rümlang-Regensdorf zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 25. Minute, als Nicole Fässler für UH Appenzell traf. Die gleiche Nicole Fässler war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für UH Appenzell verantwortlich. Sie traf erneut in der 29. Spielminute.

Mit ihrem Tor in der 30. Minute brachte Frida Svensson UH Appenzell mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Annika Zenger (31.) Reduzierte sich der Rückstand für Chilis Rümlang-Regensdorf auf ein Tor (2:3). In der 34. Minute baute Svenja Manser den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (4:2).

UH Appenzell erhöhte in der 42. Minute seine Führung wiederum durch Nicole Fässler weiter auf 5:2. UH Appenzell erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Svenja Manser weiter auf 6:2. Sarina Merz verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von Chilis Rümlang-Regensdorf auf 3:6.

erneut Nicole Fässler baute in der 56. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (7:3). Sarina Merz verkürzte in der 57. Minute den Rückstand von Chilis Rümlang-Regensdorf auf 4:7. In der 60. Minute sorgte Annika Zenger noch für Resultatkosmetik für Chilis Rümlang-Regensdorf. Sie traf zum 5:7-Schlussstand.

Nicole Fässler mit sieben Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Einen Traumtag hat Nicole Fässler mit sieben Punkten (Tore: 4, Assists: 3) erwischt. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Stark aufgetrumpft hat Svenja Manser mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Annika Zenger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Sarina Merz mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Laura Gaugere mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Annika Zenger zur besten Spielerin von Chilis Rümlang-Regensdorf gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Nicole Fässler zuteil.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat neun Punkte. Für UH Appenzell geht es auf fremdem Terrain gegen Visper Lions (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

In der Tabelle verliert Chilis Rümlang-Regensdorf Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Auf Chilis Rümlang-Regensdorf wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team Nesslau Sharks, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Chliriethalle Oberglatt ZH).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.