Unihockey – Damen NLB UH Appenzell siegt 6:1 im Spitzenduell gegen UH Lejon Zäziwil UH Appenzell reiht Sieg an Sieg: Gegen UH Lejon Zäziwil hat das Team am Samstag bereits den neunten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:1. 12.12.2022, 11.54 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für UH Appenzell: Frida Svensson brachte ihre Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. In der 14. Minute baute Anina Ryser den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (2:0). UH Appenzell erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Ronja Graf weiter auf 3:0.

UH Appenzell erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Livia Heller weiter auf 4:0. Sarah Aeschbacher (48. Minute) liess UH Lejon Zäziwil auf 1:4 herankommen. UH Appenzell erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Svenja Manser weiter auf 5:1. vier Minuten dauerte es, ehe Svenja Manser erneut erfolgreich war. Sie traf in der 53. Minute zum 6:1 für UH Appenzell.

Svenja Manser mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Svenja Manser mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Ronja Graf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nicole Fässler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt UH Appenzell weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 30 Punkte. Im nächsten Spiel trifft UH Appenzell in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte UC Yverdon. Die Partie findet am Sonntag (11. Dezember) statt (16.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

UH Lejon Zäziwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 22 Punkte. Für UH Lejon Zäziwil geht es auswärts gegen Nesslau Sharks (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Sonntag (11. Dezember) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.