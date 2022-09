Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell mit Auswärtssieg bei Jona-Uznach Flames UH Appenzell gewinnt am Sonntag auswärts gegen Jona-Uznach Flames 8:6. 26.09.2022, 23.46 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Henry Mikael Mattsson für Jona-Uznach Flames. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: Andreas Wolf traf für UH Appenzell. In der 17. Minute gelang Jonas Neff der Führungstreffer zum 2:1 für UH Appenzell.

UH Appenzell baute die Führung in der 23. Minute (Aurel Sutter) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Jona-Uznach Flames zum 2:3 kam in der 23. Minute. Verantwortlich dafür war Robin Krieg. UH Appenzell baute die Führung in der 24. Minute (Aldo Blaser) weiter aus (4:2).

Yves Angehrn baute in der 28. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (5:2). Pa. Köpfli (28. Minute) liess Jona-Uznach Flames auf 3:5 herankommen. Der Anschlusstreffer für Jona-Uznach Flames zum 4:5 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Henry Mikael Mattsson.

Lukas Sutter erhöhte in der 55. Minute zur 6:4-Führung für UH Appenzell. Aldo Blaser baute in der 56. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (7:4). Pa. Köpfli verkürzte in der 57. Minute den Rückstand von Jona-Uznach Flames auf 5:7. UH Appenzell erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Fabian Anderegg weiter auf 8:5. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Jan Broder in der 58. Minute für Jona-Uznach Flames auf 6:8.

Aurel Sutter mit der beste Skorer

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel wird Aurel Sutter mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Aldo Blaser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Lukas Sutter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Yves Angehrn mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Pascal Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel wird Henry Mikael Mattsson mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Pa. Köpfli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jan Broder mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich UH Appenzell von Rang 10 auf 8. Das Team hat drei Punkte. UH Appenzell tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Jona-Uznach Flames steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat einen Punkt. Mit dem viertplatzierten UHC Herisau kriegt es Jona-Uznach Flames als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.30 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.