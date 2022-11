Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell gewinnt klar gegen Unihockey Rheintal Gators UH Appenzell gewinnt am Sonntag zuhause gegen Unihockey Rheintal Gators 7:2. 21.11.2022, 13.01 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Pascal Frischknecht, der in der 6. Minute für UH Appenzell zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UH Appenzell stellte Maurin Dörig in Minute 12 her. UH Appenzell erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Lukas Sutter weiter auf 3:0.

In der 20. Minute verkleinerte Nicolas Wyss den Rückstand von Unihockey Rheintal Gators auf 1:3. Dank dem Treffer von Pascal Frei (41.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Rheintal Gators auf ein Tor (2:3). Maurin Dörig erhöhte in der 44. Minute zur 4:2-Führung für UH Appenzell.

UH Appenzell erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Fabian Anderegg weiter auf 5:2. Lukas Sutter baute in der 49. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (6:2). Fabian Anderegg schoss das 7:2 (60. Minute) für UH Appenzell und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Maurin Dörig mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel werden Maurin Dörig mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Fabian Anderegg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Lukas Sutter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Pascal Frei zum besten Spieler von Unihockey Rheintal Gators gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Maurin Dörig zuteil.

In der Tabelle liegt UH Appenzell weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 15 Punkte. Auf UH Appenzell wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team Jona-Uznach Flames, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 4. Dezember statt (19.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Unihockey Rheintal Gators liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat zwölf Punkte. Unihockey Rheintal Gators spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen UHC Herisau (Platz 4). Diese Begegnung findet am 26. November statt (17.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.