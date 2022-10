Unihockey – Damen NLB UH Appenzell gewinnt klar gegen UC Yverdon Sieg für UH Appenzell: Gegen UC Yverdon gewinnt das Team am Samstag auswärts 6:2. 10.10.2022, 02.07 Uhr

(chm)

Isaline Prélaz eröffnete in der 12. Minute das Skore, als sie für UC Yverdon das 1:0 markierte. Frida Svensson glich in der 13. Minute für UH Appenzell aus. Es hiess 1:1. Nicole Fässler erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für UH Appenzell.

Livia Heller erhöhte in der 16. Minute zur 3:1-Führung für UH Appenzell. UH Appenzell erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Nicole Fässler weiter auf 4:1. Lynn Nijenhuis verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von UC Yverdon auf 2:4.

Sabrina Schmid baute in der 58. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (5:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Frida Svensson, die in der 58. Minute die Führung für UH Appenzell auf 6:2 ausbaute.

Nicole Fässler mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Appenzell: Das Spiel wird Nicole Fässler mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Frida Svensson mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Livia Heller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sabrina Schmid mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für UH Appenzell geht es in einem Heimspiel gegen Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

UC Yverdon rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Für UC Yverdon geht es auf fremdem Terrain gegen Nesslau Sharks (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.