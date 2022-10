Unihockey – Herren 1. Liga UH Appenzell gewinnt deutlich gegen Bülach Floorball UH Appenzell behielt im Spiel gegen Bülach Floorball am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 10:3. 30.10.2022, 22.14 Uhr

(chm)

UH Appenzell und Bülach Floorball gingen mit einem Unentschieden von 2:2 in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel verschaffte sich dann UH Appenzell einen Vorteil und ging mit 4:2 in Führung. Im dritten Drittel vergrösserte UH Appenzell die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:3.

Aldo Blaser mit drei Skorerpunkten

Skorer für UH Appenzell: Das Spiel werden Aldo Blaser mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Julian Alder mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Pascal Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Mauro Neff mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Aurel Sutter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2), Michael Sutter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Rico Zahner mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bülach Floorball: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Mischa Schmid mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat zwölf Punkte. UH Appenzell tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Bassersdorf Nürensdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 19. November statt (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

In der Tabelle liegt Bülach Floorball weiterhin auf Rang 4. Das Team hat 18 Punkte. Bülach Floorball tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UHC Herisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 19. November statt (14.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.