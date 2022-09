Unihockey – Damen NLB Überraschungssieg für Visper Lions gegen UH Red Lions Frauenfeld Überraschung bei Visper Lions gegen UH Red Lions Frauenfeld: Der Tabellenzehnte (Visper Lions) hat am Sonntag auswärts den Tabellenfünften deutlich 6:3 besiegt. Visp erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im dritten Spiel. 26.09.2022, 23.30 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Alyssa Grichting, die in der 8. Minute für Visper Lions zum 1:0 traf. Visper Lions baute die Führung in der 10. Minute (Sandrine Bieri) weiter aus (2:0). Visper Lions erhöhte in der 13. Minute seine Führung durch Natascha Passeraub weiter auf 3:0.

Sandrine Bieri baute in der 30. Minute die Führung für Visper Lions weiter aus (4:0). Stefanie Meister verkürzte in der 33. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 1:4. Visper Lions erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Alyssa Grichting weiter auf 5:1.

Rebecca Gmünder verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 2:5. Das letzte Tor der Partie erzielte Alyssa Grichting, die in der 59. Minute die Führung für Visper Lions auf 6:2 ausbaute. Sie traf zum dritten Mal.

Alyssa Grichting mit vier Skorerpunkten

Skorerinnen für Visper Lions: Das Spiel werden Alyssa Grichting mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Sandrine Bieri mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Stefanie Meister mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Visper Lions von Rang 10 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Visper Lions daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Aergera Giffers. Die Partie findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, BFO Visp Visp).

UH Red Lions Frauenfeld steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. UH Red Lions Frauenfeld tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Unihockey Basel Regio an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (19.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.