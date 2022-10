Unihockey – Herren UPL Tigers Langnau bezwingt Waldkirch-St. Gallen Sieg für Tigers Langnau: Gegen Waldkirch-St. Gallen gewinnt das Team am Samstag zuhause 7:5. 10.10.2022, 01.47 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Tigers Langnau: Nick Pfister brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. In der 9. Minute baute Eliah Musio den Vorsprung für Tigers Langnau auf zwei Tore aus (2:0). Tigers Langnau erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Simon Steiner weiter auf 3:0.

Marc Oliver Gerber baute in der 24. Minute die Führung für Tigers Langnau weiter aus (4:0). Erneut Marc Oliver Gerber traf in der 27. Minute auch zum 5:0 für Tigers Langnau. In der 40. Minute verkleinerte Mauro Stingelin den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 1:5.

Ro. Chiplunkar verkürzte in der 42. Minute den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 2:5. Tigers Langnau erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Janis Lauber weiter auf 6:2. In der 53. Minute verkleinerte Yannick Angehrn den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 3:6.

In der 58. Minute verkleinerte Asla Veteläinen den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 4:6. Tigers Langnau erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Simon Steiner weiter auf 7:4. In der 60. Minute sorgte Jesper Silvonen noch für Resultatkosmetik für Waldkirch-St. Gallen. Er traf zum 5:7-Schlussstand.

Simon Steiner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Tigers Langnau: Das Spiel wird Simon Steiner mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marc Oliver Gerber mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nick Pfister mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Kevin Kropf mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Thomas Gfeller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Jesper Silvonen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Pablo Mariotti mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Tigers Langnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Tigers Langnau auswärts mit seinem Tabellennachbarn Chur Unihockey (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

In der Tabelle verliert Waldkirch-St. Gallen Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Waldkirch-St. Gallen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SV Wiler-Ersigen. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.