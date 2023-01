Unihockey – Herren UPL SV Wiler-Ersigen gewinnt klar gegen Floorball Thurgau SV Wiler-Ersigen gewinnt am Samstag auswärts gegen Floorball Thurgau 5:2. 30.01.2023, 22.19 Uhr

Marco Louis eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für SV Wiler-Ersigen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 13. Minute brachte Philipp Affolter SV Wiler-Ersigen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Iiro Lankinen sorgte in der 19. Minute für Floorball Thurgau für den Anschlusstreffer zum 1:2.

SV Wiler-Ersigen baute die Führung in der 32. Minute (Jan Ziehli) weiter aus (3:1). Robin Hostettler sorgte in der 34. Minute für Floorball Thurgau für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für SV Wiler-Ersigen stellte Marc-André Vogt in Minute 37 her. Noah Siegenthaler schoss das 5:2 (56. Minute) für SV Wiler-Ersigen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Marco Louis mit drei Skorerpunkten

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Marco Louis mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Philipp Affolter mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Yannick Rubi zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Marco Louis zuteil.

SV Wiler-Ersigen verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat 38 Punkte. Für SV Wiler-Ersigen geht es zuhause gegen Tigers Langnau (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 11. Februar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Sportzentrum Zuchwil Zuchwil).

Floorball Thurgau steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat 22 Punkte. Floorball Thurgau trifft im nächsten Spiel auswärts auf UHC Uster (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. Februar statt (18.00 Uhr, Buchholz Uster).

