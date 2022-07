Bevölkerungsentwicklung So viele Babys kamen in Berg (TG) 2021 auf die Welt Wie viele Kinder kamen 2021 in Berg (TG) auf die Welt und wie viele Todesfälle gab es in der Gemeinde? Zahlen des Bundesamts für Statistik verraten es Ihnen. 25.07.2022, 11.12 Uhr

In wie vielen Jahren gab es in Berg (TG) einen Geburtenüberschuss beziehungsweise ein Geburtendefizit?

(chm)

Im Jahr 2021 stehen in der Gemeinde Berg (TG) 33 Babys 20 Todesfällen gegenüber. Das bedeutet ein Plus von 13 Bewohnerinnen und Bewohnern. Mehr Geburten als Todesfälle – dieser Trend wiederspiegelt sich auch, wenn die vergangenen zehn Jahre betrachtet werden. So wurden in Berg (TG) in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 315 Kinder geboren und 226 Todesfälle gezählt, was ein durchschnittliches Plus von 8.9 Bewohnerinnen und Bewohnern pro Jahr bedeutet.

Die Anzahl Todesfälle und Geburten seit 2012 in Berg (TG):

Mehr Hochzeiten als Scheidungen

In der Gemeinde Berg (TG) haben 2021 elf Paare geheiratet und deren sechs sich scheiden lassen. Diese Tendenz zeichnete sich auch in den vergangenen zehn Jahren ab. So werden durchschnittlich 13.1 Hochzeit geschlossen und knapp 6.1 Paare geschieden.

Geburten- und Sterberaten für sämtliche Ostschweizer Gemeinden aufgeschlüsselt:

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlage und Grafiken: Tim Naef