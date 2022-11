Unihockey – Damen UPL Sieg für Red Ants Winterthur nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Red Ants Winterthur am Sonntag gegen Waldkirch-St. Gallen einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 7:6. 21.11.2022, 12.39 Uhr

(chm)

Vanessa Schmuki eröffnete in der 2. Minute das Skore, als sie für Red Ants Winterthur das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Red Ants Winterthur stellte Regina Büchi in Minute 7 her. Dank dem Treffer von Shannon Brändli (11.) reduzierte sich der Rückstand für Waldkirch-St. Gallen auf ein Tor (1:2).

Mit ihrem Tor in der 21. Minute brachte Nicole Mattle Red Ants Winterthur mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Red Ants Winterthur erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Vivien Kühne weiter auf 4:1. Shannon Brändli verkürzte in der 24. Minute den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 2:4.

Dank dem Treffer von Michelle Wagner (26.) reduzierte sich der Rückstand für Waldkirch-St. Gallen auf ein Tor (3:4). Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 27. Minute, als Janina Manetsch für Waldkirch-St. Gallen traf. Anina Beck traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für Waldkirch-St. Gallen.

Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Vanessa Schmuki traf für Red Ants Winterthur. In der 41. Minute gelang Nicole Mattle der Führungstreffer zum 6:5 für Red Ants Winterthur. Gleichstand stellte Michelle Wagner durch ihren Treffer für Waldkirch-St. Gallen in der 58. Minute her. In der Verlängerung entschied Red Ants Winterthur das Spiel für sich. Das 7:6 erzielte Vivien Kühne in der 64. Minute.

Vivien Kühne mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Red Ants Winterthur: Das Spiel werden Vivien Kühne mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Vanessa Schmuki mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter hat sich Nicole Mattle mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Michelle Wagner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Shannon Brändli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Anina Beck mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), An. Fritsche mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Jill Marina Wiedmer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Vivien Kühne zur besten Spielerin von Red Ants Winterthur gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Shannon Brändli zuteil.

In der Tabelle liegt Red Ants Winterthur weiterhin auf Rang 8. Das Team hat acht Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Red Ants Winterthur in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Zug United. Das Spiel findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

Unverändert liegt Waldkirch-St. Gallen auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es in einem Auswärtsspiel gegen Wizards Bern Burgdorf (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Neue Schützenmatt Burgdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.