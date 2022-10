Unihockey – Herren UPL Pflichtsieg für SV Wiler-Ersigen gegen Waldkirch-St. Gallen SV Wiler-Ersigen holt gegen Waldkirch-St. Gallen auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Sonntag gegen den Tabellenachten 4:3. 10.10.2022, 02.03 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Waldkirch-St. Gallen: Mauro Stingelin brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Deny Känzig für SV Wiler-Ersigen traf. Jesper Silvonen erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Waldkirch-St. Gallen.

Michael Schiess sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Waldkirch-St. Gallen. In der 43. Minute gelang SV Wiler-Ersigen (Yannis Wyss) der Anschlusstreffer (2:3). Gleichstand war in der 59. Minute hergestellt: Tatu Väänänen traf für SV Wiler-Ersigen. In der Verlängerung entschied SV Wiler-Ersigen das Spiel für sich. Philipp Affolter traf in der 65. Minute zum 4:3.

Deny Känzig mit zwei Skorerpunkten

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Deny Känzig mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Tatu Väänänen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannis Wyss mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jesper Silvonen (Tor: 1, Assist: 0), Mauro Stingelin (Tor: 1, Assist: 0), Michael Schiess (Tor: 1, Assist: 0), Asla Veteläinen (Tor: 0, Assist: 1) und Tuukka Kivioja (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Tim Kramer zum besten Spieler von SV Wiler-Ersigen gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Lukas Genhart zuteil.

In der Tabelle liegt SV Wiler-Ersigen weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 17 Punkte. SV Wiler-Ersigen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Chur Unihockey (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Waldkirch-St. Gallen verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat sieben Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es auswärts gegen UHC Uster (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Buchholz Uster).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.