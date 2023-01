Unihockey – Herren 1. Liga Pfannenstiel Egg gewinnt klar gegen Unihockey Rheintal Gators Sieg für Pfannenstiel Egg: Gegen Unihockey Rheintal Gators gewinnt das Team am Sonntag auswärts 7:4. 23.01.2023, 10.49 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Ł. Chlebda, der in der 4. Minute für Pfannenstiel Egg zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Pfannenstiel Egg stellte Michael Ernst in Minute 11 her. Malik Müller sorgte in der 19. Minute für Unihockey Rheintal Gators für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Pfannenstiel Egg stellte Michael Ernst in Minute 29 her. Ł. Chlebda baute in der 32. Minute die Führung für Pfannenstiel Egg weiter aus (4:1). Timon Graf verkürzte in der 40. Minute den Rückstand von Unihockey Rheintal Gators auf 2:4.

Pfannenstiel Egg erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Fabio Luchsinger weiter auf 5:2. Cedric Siegrist verkürzte in der 41. Minute den Rückstand von Unihockey Rheintal Gators auf 3:5. Rjano Ryser sorgte in der 47. Minute für Unihockey Rheintal Gators für den Anschlusstreffer zum 4:5.

In der 48. Minute baute Fabio Luchsinger den Vorsprung für Pfannenstiel Egg auf zwei Tore aus (6:4). Florian Hafner schoss das 7:4 (58. Minute) für Pfannenstiel Egg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Florian Hafner mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Pfannenstiel Egg: Das Spiel werden Florian Hafner mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Michael Ernst mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Fabio Luchsinger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Ł. Chlebda mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Cedric Siegrist (Tor: 1, Assist: 0), Malik Müller (Tor: 1, Assist: 0), Rjano Ryser (Tor: 1, Assist: 0), Timon Graf (Tor: 1, Assist: 0), Mirco Hunziker (Tor: 0, Assist: 1), Pascal Frei (Tor: 0, Assist: 1) und Tim Blaser (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt Pfannenstiel Egg auf Rang 3. Das Team hat 41 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Pfannenstiel Egg daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte UH Red Lions Frauenfeld. Die Partie findet am 28. Januar statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Unihockey Rheintal Gators liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 21 Punkte.

