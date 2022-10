Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks sorgt bei UH Lejon Zäziwil für Überraschung Überraschender Sieg für Nesslau Sharks: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von UH Lejon Zäziwil (3. Rang) auswärts 6:5 geschlagen. Für [[wg.team_1_short]] war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel. 10.10.2022, 02.07 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für UH Lejon Zäziwil: Anna Ramseier brachte ihre Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UH Lejon Zäziwil stellte Sina Duner in Minute 14 her. Der Anschlusstreffer für Nesslau Sharks zum 1:2 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Eliane Störi.

In der 28. Minute traf Simone Wyssen für Nesslau Sharks zum 2:2-Ausgleich. Karin Scherrer erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Nesslau Sharks. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Nesslau Sharks stellte Fiona Stemmler in Minute 40 her.

In der 41. Minute gelang UH Lejon Zäziwil (Livia Zumstein) der Anschlusstreffer (3:4). Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 55. Minute, als Livia Burger für UH Lejon Zäziwil traf. In der 55. Minute gelang Simone Wyssen der Führungstreffer zum 5:4 für Nesslau Sharks.

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 56. Minute, als Irene Gilgen für UH Lejon Zäziwil traf. Das Penaltyschiessen gewann Nesslau Sharks.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Simone Wyssen mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Karin Scherrer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Livia Zumstein mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Nesslau Sharks von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Nesslau Sharks trifft im nächsten Spiel daheim auf UC Yverdon (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

UH Lejon Zäziwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UH Lejon Zäziwil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Unihockey Basel Regio. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (14.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

