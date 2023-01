Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks siegt gegen Aergera Giffers Nesslau Sharks gewinnt am Samstag zuhause gegen Aergera Giffers 7:6. 23.01.2023, 08.06 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Karin Scherrer, die in der 1. Minute für Nesslau Sharks zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nesslau Sharks stellte Eliane Störi in Minute 8 her. Pascale Corina Huber sorgte in der 13. Minute für Aergera Giffers für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Angela Kohler glich in der 19. Minute für Aergera Giffers aus. Es hiess 2:2. Kamonwan Phumma erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Nesslau Sharks. Claudia Cerny erhöhte in der 37. Minute zur 4:2-Führung für Nesslau Sharks.

Fanny Ecoffey sorgte in der 40. Minute für Aergera Giffers für den Anschlusstreffer zum 3:4. Nicole Meisser erhöhte in der 43. Minute zur 5:3-Führung für Nesslau Sharks. Dank dem Treffer von Angela Kohler (50.) reduzierte sich der Rückstand für Aergera Giffers auf ein Tor (4:5).

Nesslau Sharks baute die Führung in der 51. Minute (Tamara Grob) weiter aus (6:4). Der Anschlusstreffer für Aergera Giffers zum 5:6 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war Samira Inglin. Gleichstand stellte Alyssa Buri durch ihren Treffer für Aergera Giffers in der 60. Minute her. In der Verlängerung entschied Nesslau Sharks das Spiel für sich. Das 7:6 erzielte Fiona Stemmler in der 66. Minute.

Karin Scherrer mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Das Spiel wird Karin Scherrer mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Eliane Störi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Aergera Giffers: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Angela Kohler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Samira Inglin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Julia Zaugg mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Eliane Störi zur besten Spielerin von Nesslau Sharks gekürt. Bei Aergera Giffers wurde diese Ehre Pascale Corina Huber zuteil.

Unverändert liegt Nesslau Sharks auf Rang 7. Das Team hat 24 Punkte. Auf Nesslau Sharks wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team Floorball Uri, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Aergera Giffers liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 34 Punkte. Auf Aergera Giffers wartet im nächsten Spiel zuhause das viertplatzierte Team Unihockey Basel Regio, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.