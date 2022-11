Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks mit Sieg gegen Floorball Uri Nesslau Sharks gewinnt am Sonntag zuhause gegen Floorball Uri 4:3. 28.11.2022, 22.15 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Claudia Cerny für Nesslau Sharks. In der 9. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 36, als Miia Saari für Floorball Uri erfolgreich war. Simone Wyssen schoss Nesslau Sharks in der 42. Minute zur 2:1-Führung.

In der 48. Minute baute Tamara Grob den Vorsprung für Nesslau Sharks auf zwei Tore aus (3:1). Katerina Peterkovà sorgte in der 48. Minute für Floorball Uri für den Anschlusstreffer zum 2:3. Gleichstand war in der 49. Minute hergestellt: Jasmin Gnos traf für Floorball Uri. In der 60. Minute schoss Darina Wittenwiler Nesslau Sharks in Führung. Es war der Siegtreffer.

Simone Wyssen mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Simone Wyssen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Karin Scherrer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Floorball Uri: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jasmin Gnos (Tor: 1, Assist: 0), Katerina Peterkovà (Tor: 1, Assist: 0), Miia Saari (Tor: 1, Assist: 0), Adriana Wey (Tor: 0, Assist: 1) und Elvira Lövén (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt Nesslau Sharks auf Rang 6. Das Team hat 14 Punkte. Nesslau Sharks tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (20.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Unverändert liegt Floorball Uri auf Rang 5. Das Team hat 15 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Uri in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Unihockey Basel Regio. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (18.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

