Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks mit drei Punkten auswärts gegen UC Yverdon Nesslau Sharks gewinnt am Samstag auswärts gegen UC Yverdon 6:5. 19.12.2022, 14.00 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Nesslau Sharks: Karin Scherrer brachte ihre Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nesslau Sharks stellte Simone Wyssen in Minute 14 her. Die 16. Minute brachte für UC Yverdon den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Margaux Houriet.

In der 30. Minute baute Karin Scherrer den Vorsprung für Nesslau Sharks auf zwei Tore aus (3:1). Fiona Stemmler baute in der 34. Minute die Führung für Nesslau Sharks weiter aus (4:1). Nesslau Sharks erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Vera Gebert weiter auf 5:1.

Isalyne Challandes (39. Minute) liess UC Yverdon auf 2:5 herankommen. Nesslau Sharks erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Kamonwan Phumma weiter auf 6:2. In der 48. Minute verkleinerte Margaux Houriet den Rückstand von UC Yverdon auf 3:6.

Elisa Biolley (53. Minute) liess UC Yverdon auf 4:6 herankommen. Mit einem weiteren Tor nur sieben Minuten später brachte Elisa Biolley UC Yverdon auf ein Tor heran.

Margaux Houriet mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Karin Scherrer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Daniela Brunner mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es acht Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UC Yverdon: Das Spiel wird Margaux Houriet mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Elisa Biolley mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Laura Marendaz mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Karin Scherrer zur besten Spielerin von Nesslau Sharks gekürt. Bei UC Yverdon wurde diese Ehre Margaux Houriet zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Nesslau Sharks von Rang 7 auf 6. Das Team hat 22 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_1_short]] nach der Winterpause in einem Heimspiel auf Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Januar statt (20.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Unverändert liegt UC Yverdon auf Rang 9. Das Team hat sieben Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_2_short]] steht nach der Winterpause auswärts gegen Unihockey Basel Regio (Platz 5) an. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (15.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.