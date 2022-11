Unihockey – Damen NLB Nesslau Sharks mit drei Punkten auswärts gegen Aergera Giffers Sieg für Nesslau Sharks: Gegen Aergera Giffers gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1. 21.11.2022, 12.42 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Karin Scherrer in der 11. Minute. Sie traf für Nesslau Sharks zum 1:0. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Fanny Ecoffey traf für Aergera Giffers. In der Verlängerung entschied Nesslau Sharks das Spiel für sich. Das 2:1 erzielte Kamonwan Phumma in der 66. Minute.

Beste Skorerin bucht einen Punkt

Nesslau Sharks verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat elf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Nesslau Sharks daheim mit seinem Tabellennachbarn Floorball Uri (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (19.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Aergera Giffers rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat 16 Punkte. Aergera Giffers tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Unihockey Basel Regio an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Sandgruben Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.