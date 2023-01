Unihockey – Herren NLB Kloten-Dietlikon Jets setzt Siegesserie auch gegen UHC Sarganserland fort Kloten-Dietlikon Jets setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Sarganserland fort. Das 8:5 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 30.01.2023, 23.19 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Yannick Jaunin in der 1. Minute. Er traf für Kloten-Dietlikon Jets zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kloten-Dietlikon Jets stellte Andrea Vitali in Minute 2 her. Kloten-Dietlikon Jets erhöhte in der 3. Minute seine Führung durch Michel Wüst weiter auf 3:0.

Joel Renold baute in der 15. Minute die Führung für Kloten-Dietlikon Jets weiter aus (4:0). Kloten-Dietlikon Jets erhöhte in der 24. Minute seine Führung durch Juho Sorri weiter auf 5:0. Kloten-Dietlikon Jets erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Joel Renold weiter auf 6:0.

Mattia Pini verkürzte in der 32. Minute den Rückstand von UHC Sarganserland auf 1:6. Jakob Karlsson (35. Minute) liess UHC Sarganserland auf 2:6 herankommen. Fabian Beeler (35. Minute) liess UHC Sarganserland auf 3:6 herankommen.

Mattia Pini verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von UHC Sarganserland auf 4:6. Kloten-Dietlikon Jets erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Lukas Schellenberg weiter auf 7:4. In der 60. Minute verkleinerte Christof Marugg den Rückstand von UHC Sarganserland auf 5:7. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannick Jaunin in der 60. Minute, als er für Kloten-Dietlikon Jets zum 8:5 traf.

Juho Sorri mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Kloten-Dietlikon Jets: Das Spiel wird Juho Sorri mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joel Renold mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Yannick Jaunin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Mattia Pini mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Jakob Karlsson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Lukas Jalovy mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Kloten-Dietlikon Jets von Rang 4 auf 3. Das Team hat 38 Punkte. Kloten-Dietlikon Jets spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Ticino Unihockey (Platz 7). Das Spiel findet am Sonntag (29. Januar) statt (19.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

UHC Sarganserland steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat 38 Punkte. UHC Sarganserland spielt zum nächsten Mal daheim gegen UHT Eggiwil (Platz 9). Das Spiel findet am Sonntag (29. Januar) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.