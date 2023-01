Unihockey – Herren NLB Kloten-Dietlikon Jets setzt Siegesserie auch gegen UHC Sarganserland fort Kloten-Dietlikon Jets setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Sarganserland fort. Das 9:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 23.01.2023, 08.06 Uhr

(chm)

Kloten-Dietlikon Jets ging im ersten Drittel mit 2:1 in Führung. Im Mitteldrittel waren die Teams gleich stark, so dass Kloten-Dietlikon Jets auch nach dem zweiten Drittel mit einer Eintore-Führung (3:2) in die Pause gehen konnte. Im dritten Drittel vergrösserte Kloten-Dietlikon Jets die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:3.

Andrea Vitali mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Kloten-Dietlikon Jets: Das Spiel werden Andrea Vitali mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Juho Sorri mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Joel Renold mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Rodrigo Hitz mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Sarganserland: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Christof Marugg mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Jakob Karlsson zum besten Spieler von UHC Sarganserland gekürt. Bei Kloten-Dietlikon Jets wurde diese Ehre Basil Schibli zuteil.

Unverändert liegt Kloten-Dietlikon Jets auf Rang 4. Das Team hat 35 Punkte. Kloten-Dietlikon Jets tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von UHC Sarganserland an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 38 Punkte. Auf UHC Sarganserland wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team Kloten-Dietlikon Jets, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 28. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.