Unihockey – Herren 1. Liga Kantersieg für Favorit UHC Herisau gegen Glattal Falcons Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 9) ist UHC Herisau am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Glattal Falcons gerecht geworden und hat zuhause 11:4 gewonnen. 30.10.2022, 22.13 Uhr

(chm)

UHC Herisau ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war UHC Herisau die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:3 aus. Im dritten Drittel vergrösserte UHC Herisau die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:4.

Joel Conzett mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Das Spiel werden Joel Conzett mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Patrick Frischknecht mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Stefan Meier mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Andreas Zwicker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Aurel Schmid mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Noel Possag mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Glattal Falcons: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Fabian Zolliker (Tor: 1, Assist: 0), Lukas Stüssi (Tor: 1, Assist: 0), Pascal Giger (Tor: 1, Assist: 0), Yanik Hofmann (Tor: 1, Assist: 0), Dominik Staub (Tor: 0, Assist: 1), Gerry Hotz (Tor: 0, Assist: 1) und Pascal Waldvogel (Tor: 0, Assist: 1).

Unverändert liegt UHC Herisau auf Rang 3. Das Team hat 18 Punkte. Als nächstes trifft UHC Herisau auswärts mit Vipers InnerSchwyz (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Sonntag (30. Oktober) statt (18.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

Glattal Falcons rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat sechs Punkte. Für Glattal Falcons geht es in einem Heimspiel gegen I. M. Davos-Klosters (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (17.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.