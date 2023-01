Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames setzt Siegesserie auch gegen Bülach Floorball fort Jona-Uznach Flames setzt seine Siegesserie auch gegen Bülach Floorball fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 16.01.2023, 21.59 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Henry Mikael Mattsson für Jona-Uznach Flames. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 11. Minute brachte Nicola Federli Jona-Uznach Flames mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sven Schneider baute in der 21. Minute die Führung für Jona-Uznach Flames weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Nico Derungs in der 52. Minute her, als er für Bülach Floorball auf 1:3 verkürzte.

Joël Schnider mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Jona-Uznach Flames: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Joël Schnider mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Jona-Uznach Flames verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 34 Punkte. Jona-Uznach Flames spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Vipers InnerSchwyz (Rang 10). Die Partie findet am 21. Januar statt (18.30 Uhr, Sporthalle Grünfeld Jona).

Bülach Floorball steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat 34 Punkte. Bülach Floorball spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen UH Appenzell (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 28. Januar (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.