Unihockey – Herren 1. Liga Jona-Uznach Flames gewinnt klar gegen UH Red Lions Frauenfeld Jona-Uznach Flames gewinnt am Sonntag auswärts gegen UH Red Lions Frauenfeld 9:3. 10.10.2022, 02.30 Uhr

(chm)

Jona-Uznach Flames und UH Red Lions Frauenfeld gingen mit einem Unentschieden von 1:1 in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel verschaffte sich dann Jona-Uznach Flames einen Vorteil und ging mit 3:2 in Führung. Im dritten Drittel vergrösserte Jona-Uznach Flames die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:3.

Henry Mikael Mattsson mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel werden Henry Mikael Mattsson mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Jan Broder mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Nicola Federli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Dominic Dürr mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Luca Maurer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Luca Maurer zum besten Spieler von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Henry Mikael Mattsson zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Jona-Uznach Flames von Rang 9 auf 7. Das Team hat sieben Punkte. Auf Jona-Uznach Flames wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team Glattal Falcons, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Turnhalle Haslen Uznach).

UH Red Lions Frauenfeld rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat sechs Punkte. UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel auswärts auf UH Appenzell (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.