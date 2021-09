9122 Mogelsberg In Mogelsberg heisst jede dreissigste Frau mit Nachnamen Nef Wie heissen die Menschen in Mogelsberg mit Vor- und Nachnamen? Unsere Auswertung zum Postleitzahlgebiet 9122 zeigt es. 09.09.2021, 00.14 Uhr

(chm)

Bei den Männern stehen drei Namen in Mogelsberg an der Spitze, nämlich Crivelli, Frei und Schweizer. Jeweils elf Männer tragen diesen Namen. Für Frauen ist dagegen Nef der häufigste Name. 13 von ihnen führen diesen Nachnamen.

Der Nachname Nef kommt für Frauen noch in einem weiteren Postleitzahlgebiet an erster Stelle vor, und zwar in 9115 Dicken. In weiteren drei Postleitzahlgebieten figuriert der Name für Frauen unter den häufigsten fünf.

Die Post stellt auf ihrer Open> Tabellen zur Verfügung, aus denen die häufigsten Vor- und Nachnamen pro Postleitzahl hervorgehen. Aus Datenschutzgründen befinden sich im Datensatz nur die fünf häufigsten Vor- und Nachnamen, und auch nur solche, die mehr als fünf Mal vorkommen.

Die Rangliste der häufigsten weiblichen Nachnamen in 9122 Mogelsberg:

1. Nef (Anzahl: 13)

2. Crivelli (12)

3. Brunner (11)

4. Bürge (9)

5. Moser (8)

Rangliste der häufigsten männlichen Nachnamen:

1. Crivelli (Anzahl: 11)

1. Frei (Anzahl: 11)

1. Schweizer (Anzahl: 11)

2. Nef (10)

3. Rutz (9)

Welche Vornamen die beliebtesten sind

Häufigster Vorname in Mogelsberg beziehungsweise für die Postleitzahl 9122 ist für Frauen Maria, für Männer ist es Daniel. Bei insgesamt 496 Frauen und 509 Männern in diesem Gebiet tragen rund 2.4 Prozent der Frauen respektive 3.5 Prozent der Männer diese Vornamen. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Eine Maria hat elf Namensvetterinnen in Mogelsberg, ein Daniel hat 17 Namensvettern.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den weiblichen Vornamen Heidi (Anzahl: 11) und Esther (Anzahl: 10). Bei den Männern folgen Hans (Anzahl: 14) und Thomas (Anzahl: 12).

Die Rangliste der häufigsten weiblichen Vornamen in 9122 Mogelsberg:

1. Maria (Anzahl: 12)

2. Heidi (11)

3. Esther (10)

4. Beatrice (9)

4. Susanne (9)

Rangliste der häufigsten männlichen Vornamen:

1. Daniel (Anzahl: 18)

2. Hans (14)

3. Peter (12)

3. Thomas (12)

4. Andreas (11)

Die Postleitzahl 9122 umfasst nicht nur Mogelsberg, sondern auch die Ortschaft Ebersol. Dies ist in dieser Auswertung eingeschlossen. In den Ortschaften leben nach Angaben der Post ingesamt 1'005 Personen.

Daniel Müller, der wahre Max Mustermann

Über sämtliche Ortschaften in der Schweiz gesehen, ist Müller der häufiste Nachname - für Männer wie für Frauen. Bei den Vornamen ist bei den Männern Daniel der beliebteste Name, bei den Frauen ist Maria das Pendant.

Finden Sie in unserer Ostschweizer Übersicht heraus, welche Vor- und Nachnamen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden besonders häufig vorkommen.

Dieser Artikel ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Mehr Wissenswertes aus den Ostschweizer Gemeinden:

Autoland Ostschweiz: Das sind die beliebtesten Automarken in Ihrer Gemeinde (abo+)

Grosser Lebenskosten-Vergleich: So günstig oder teuer ist das Leben in Ihrer Ostschweizer Gemeinde

Die Ostschweizer Mobilitätskarte: Arbeiten in Ihrer Gemeinde mehr St.Galler, Thurgauer oder doch Zürcher?