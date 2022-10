Unihockey – Herren 1. Liga I. M. Davos-Klosters stolpert gegen Jona-Uznach Flames Überraschung bei Jona-Uznach Flames gegen I. M. Davos-Klosters: Der Tabellenzehnte (Jona-Uznach Flames) hat am Samstag zuhause den Tabellenfünften deutlich 12:6 besiegt. Zugleich war es für [[wg.team_1_short]] im fünften Spiel der erste Sieg der Saison. 10.10.2022, 02.29 Uhr

(chm)

Jona-Uznach Flames ging im ersten Drittel mit 5:2 in Führung. Im Mitteldrittel fand I. M. Davos-Klosters zumindest teilweise eine Antwort auf das erste Drittel und verkürzte das Skore auf 5:7. Im dritten Drittel vergrösserte Jona-Uznach Flames die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 12:6.

Colin Aebersold mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Jona-Uznach Flames: Das Spiel werden Colin Aebersold mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Henry Mikael Mattsson mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Ph. Köpfli mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel wird Claudio Wiedmer mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Silvan Tanner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Jona-Uznach Flames von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Für Jona-Uznach Flames geht es auswärts gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (19.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

In der Tabelle verliert I. M. Davos-Klosters Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für I. M. Davos-Klosters geht es in einem Heimspiel gegen UH Appenzell (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Mehrzweckhalle Klosters Platz Klosters Platz).

