Unihockey – Herren 1. Liga I. M. Davos-Klosters setzt Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort I. M. Davos-Klosters setzt seine Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort. Das 11:4 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 23.01.2023, 10.48 Uhr

(chm)

I. M. Davos-Klosters ging im ersten Drittel mit 3:2 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war I. M. Davos-Klosters die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 7:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte I. M. Davos-Klosters die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:4.

Beni Conzett mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel werden Beni Conzett mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3), Claudio Wiedmer mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Nino Vetsch mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Simon Nett mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Linard Guidon mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Kevin Bebi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jörg Meier mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Red Lions Frauenfeld: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Andrin Farner (Tor: 1, Assist: 0), Dario Knup (Tor: 1, Assist: 0), Juho Kuutsa (Tor: 1, Assist: 0), Roger Wetter (Tor: 1, Assist: 0), Fabian Ullmann (Tor: 0, Assist: 1), Jan Olbrecht (Tor: 0, Assist: 1), Luca Maurer (Tor: 0, Assist: 1) und Mike Bader (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Juho Kuutsa zum besten Spieler von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei I. M. Davos-Klosters wurde diese Ehre Beni Conzett zuteil.

In der Tabelle liegt I. M. Davos-Klosters weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 43 Punkte. Als nächstes trifft I. M. Davos-Klosters daheim mit Glattal Falcons (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 29. Januar statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

In der Tabelle liegt UH Red Lions Frauenfeld weiterhin auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. UH Red Lions Frauenfeld tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 28. Januar statt (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.