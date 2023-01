Unihockey – Herren 1. Liga I. M. Davos-Klosters setzt Siegesserie auch gegen UH Appenzell fort I. M. Davos-Klosters setzt seine Siegesserie auch gegen UH Appenzell fort. Das 10:6 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 09.01.2023, 01.31 Uhr

(chm)

I. M. Davos-Klosters ging im ersten Drittel mit 5:3 in Führung. Im Mitteldrittel waren die Teams gleich stark, so dass I. M. Davos-Klosters auch nach dem zweiten Drittel mit einer Zweitore-Führung (7:5) in die Pause gehen konnte. Im dritten Drittel vergrösserte I. M. Davos-Klosters die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:6.

Simon Nett mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel werden Simon Nett mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Luca Rizzi mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Silvan Tanner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Claudio Wiedmer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Silvan Meier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen haben sich An. Sutter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Julian Alder mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Yves Angehrn mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Claudio Wiedmer zum besten Spieler von I. M. Davos-Klosters gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Julian Alder zuteil.

In der Tabelle liegt I. M. Davos-Klosters weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 34 Punkte. Für I. M. Davos-Klosters geht es in einem Heimspiel gegen UHC Herisau (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

Unverändert liegt UH Appenzell auf Rang 9. Das Team hat 15 Punkte. UH Appenzell trifft im nächsten Spiel auswärts auf UH Red Lions Frauenfeld (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.