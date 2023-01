Unihockey – Herren 1. Liga Glattal Falcons mit Auswärtserfolg bei UH Appenzell Sieg für Glattal Falcons: Gegen UH Appenzell gewinnt das Team am Samstag auswärts 10:8. 23.01.2023, 10.48 Uhr

(chm)

Kenta Ramsauer eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Glattal Falcons das 1:0 markierte. Fabian Zolliker erhöhte in der 8. Minute zur 2:0-Führung für Glattal Falcons. Julian Alder sorgte in der 19. Minute für UH Appenzell für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Aldo Blaser glich in der 25. Minute für UH Appenzell aus. Es hiess 2:2. In der 26. Minute war es an Cyril Zolliker, Glattal Falcons 3:2 in Führung zu bringen. In der 27. Minute baute Dominique Heller den Vorsprung für Glattal Falcons auf zwei Tore aus (4:2).

Dank dem Treffer von Julian Alder (33.) reduzierte sich der Rückstand für UH Appenzell auf ein Tor (3:4). Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Glattal Falcons stellte Kenta Ramsauer in Minute 35 her. Dank dem Treffer von Julian Alder (42.) reduzierte sich der Rückstand für UH Appenzell auf ein Tor (4:5).

Fabian Zolliker sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Glattal Falcons. Der Anschlusstreffer für UH Appenzell zum 5:6 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Aldo Blaser. Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Nick Christen Glattal Falcons mit zwei Treffern 7:5 in Führung. Glattal Falcons erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Dominique Heller weiter auf 8:5. In der 53. Minute verkleinerte Julian Alder den Rückstand von UH Appenzell auf 6:8. Nur zwei Minuten später traf Julian Alder erneut. Sein Tor brachte UH Appenzell in der 55. Minute auf ein Tor heran. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 57, als Au. Sutter für UH Appenzell erfolgreich war. Robin Jezler brachte Glattal Falcons 9:8 in Führung (60. Minute). In der 60. Minute erhöhte nochmals Dominique Heller auf 10:8 für Glattal Falcons.

Julian Alder mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Glattal Falcons: Das Spiel werden Fabian Zolliker mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Dominique Heller mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Kenta Ramsauer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Cyril Zolliker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Nick Christen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Robin Jezler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für UH Appenzell: Einen Traumtag hat Julian Alder mit sechs Punkten (Tore: 5, Assists: 1) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Aldo Blaser mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Fabian Zolliker zum besten Spieler von Glattal Falcons gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Julian Alder zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Glattal Falcons von Rang 9 auf 8. Das Team hat 19 Punkte. Glattal Falcons spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen UHC Herisau (Platz 5). Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.30 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

UH Appenzell rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat 18 Punkte. UH Appenzell trifft im nächsten Spiel auswärts auf Vipers InnerSchwyz (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Oberarth).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.