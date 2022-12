Unihockey – Herren 1. Liga Glattal Falcons gewinnt klar gegen Unihockey Rheintal Gators Glattal Falcons gewinnt am Samstag zuhause gegen Unihockey Rheintal Gators 6:1. 19.12.2022, 14.09 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Unihockey Rheintal Gators: Kaj Oehler brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Glattal Falcons traf Fabian Zolliker in der 18. Minute. In der 24. Minute war es an Robin Murer, Glattal Falcons 2:1 in Führung zu bringen.

Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Dominique Heller Glattal Falcons mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Fabian Zolliker baute in der 31. Minute die Führung für Glattal Falcons weiter aus (4:1). Robin Jezler baute in der 36. Minute die Führung für Glattal Falcons weiter aus (5:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nick Christen in der 50. Minute, als er für Glattal Falcons zum 6:1 traf.

Fabian Zolliker mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Glattal Falcons: Das Spiel wird Fabian Zolliker mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Dominique Heller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Nick Christen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Robin Jezler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Glattal Falcons verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat 16 Punkte. Für Glattal Falcons geht es nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Jona-Uznach Flames (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Januar (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

Unverändert liegt Unihockey Rheintal Gators auf Rang 7. Das Team hat 18 Punkte. Für Unihockey Rheintal Gators geht es nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen Vipers InnerSchwyz (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Januar (20.00 Uhr, Aegeten Widnau).

