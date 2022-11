Unihockey – Herren 1. Liga Glattal Falcons gewinnt deutlich gegen UH Red Lions Frauenfeld Glattal Falcons gewinnt am Samstag zuhause gegen UH Red Lions Frauenfeld 7:0. 21.11.2022, 13.00 Uhr

(chm)

Das Tor von Pascal Waldvogel in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Glattal Falcons. Fabian Zolliker erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Glattal Falcons. Glattal Falcons erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Dominique Heller weiter auf 3:0.

Fabian Zolliker baute in der 43. Minute die Führung für Glattal Falcons weiter aus (4:0). Dominique Heller baute in der 48. Minute die Führung für Glattal Falcons weiter aus (5:0). Glattal Falcons erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Pascal Giger weiter auf 6:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Patrick Obrist, der in der 58. Minute die Führung für Glattal Falcons auf 7:0 ausbaute.

Fabian Zolliker mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Glattal Falcons: Das Spiel wird Fabian Zolliker mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Dominique Heller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Glattal Falcons weiterhin auf Rang 9. Das Team hat zehn Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Glattal Falcons in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Pfannenstiel Egg. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (16.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Unverändert liegt UH Red Lions Frauenfeld auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Vipers InnerSchwyz (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.