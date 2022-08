Schwingen - Für Müllheim hat seit 2008 ein Schwinger einen Kranz gewonnen

Stein am Rhein «Er sucht seinesgleichen»: Archäologen entdecken riesigen Verteidigungsgraben aus der Römerzeit

Die Kantonsarchäologie Schaffhausen ist bei Ausgrabungen in Stein am Rhein auf einen mächtigen Verteidigungsgraben gestossen. Er gehörte zum römischen Kastell und schützte dieses vor feindlichen Angriffen. Der neu entdeckte Graben ergänzt das Wissen um das Kastell und die damalige sicherheitspolitische Lage. Er beeindruckt durch seine gewaltigen Dimensionen und zeigt die einstige Bedeutung des Militärlagers in Stein am Rhein auf.