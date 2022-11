Unihockey – Damen NLB Floorball Uri setzt Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort Floorball Uri setzt seine Siegesserie auch gegen UH Red Lions Frauenfeld fort. Das 6:5 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 21.11.2022, 12.41 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nadine Stauffer in der 4. Minute. Sie traf für UH Red Lions Frauenfeld zum 1:0. Floorball Uri glich in der 20. Minute durch Katerina Peterkovà aus. Nadine Stamm erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für UH Red Lions Frauenfeld.

Gleichstand stellte Adriana Wey durch ihren Treffer für Floorball Uri in der 36. Minute her. Nadine Stauffer traf in der 38. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für UH Red Lions Frauenfeld. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 40, als Adriana Wey für Floorball Uri erfolgreich war.

Erneut Nadine Stauffer traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für UH Red Lions Frauenfeld. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 48, als Sabrina Rüttimann-Bösch für Floorball Uri erfolgreich war. In der 55. Minute gelang Linda Rogenmoser der Führungstreffer zum 5:4 für Floorball Uri.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Floorball Uri stellte Laura Müller in Minute 58 her. UH Red Lions Frauenfeld kam in der 59. Minute noch auf 5:6 heran, als wiederum Nadine Stauffer traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Nadine Stauffer mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel wird Adriana Wey mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Katerina Peterkovà mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Nadine Stauffer mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Michele Diethelm mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Floorball Uri liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat 15 Punkte. Floorball Uri tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Unverändert liegt UH Red Lions Frauenfeld auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel daheim auf UC Yverdon (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (16.00 Uhr, Sportzentrum Auenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.