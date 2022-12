Unihockey – Herren UPL Floorball Thurgau holt sich drei Punkte gegen Waldkirch-St. Gallen Floorball Thurgau gewinnt am Samstag zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen 6:5. 19.12.2022, 13.57 Uhr

Das Skore eröffnete Roman Mittelholzer in der 10. Minute. Er traf für Waldkirch-St. Gallen zum 1:0. Tuukka Kivioja sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Waldkirch-St. Gallen. Die 25. Minute brachte für Floorball Thurgau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Yannic Fitzi.

Gleichstand war in der 28. Minute hergestellt: Eero Jalo traf für Floorball Thurgau. In der 30. Minute gelang Eero Kuutsa der Führungstreffer zum 3:2 für Floorball Thurgau. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 30. Minute, als Ro. Chiplunkar für Waldkirch-St. Gallen traf.

T. von Pritzbuer brachte Waldkirch-St. Gallen 4:3 in Führung (38. Minute). Floorball Thurgau glich in der 39. Minute durch Yannick Rubi aus. In der 47. Minute schoss Nik Odermatt Waldkirch-St. Gallen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Das Penaltyschiessen gewann Floorball Thurgau.

Bester Skorer bucht einen Punkt

Skorer für Floorball Thurgau: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Eero Jalo (Tor: 1, Assist: 0), Eero Kuutsa (Tor: 1, Assist: 0), Yannic Fitzi (Tor: 1, Assist: 0), Yannick Rubi (Tor: 1, Assist: 0), Niklas Graf (Tor: 0, Assist: 1), Oliver Wiedmer (Tor: 0, Assist: 1) und Ramon Zenger (Tor: 0, Assist: 1).

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Nik Odermatt (Tor: 1, Assist: 0), Ro. Chiplunkar (Tor: 1, Assist: 0), Roman Mittelholzer (Tor: 1, Assist: 0), T. von Pritzbuer (Tor: 1, Assist: 0), Tuukka Kivioja (Tor: 1, Assist: 0), Michael Schiess (Tor: 0, Assist: 1), Pablo Mariotti (Tor: 0, Assist: 1), Ra. Chiplunkar (Tor: 0, Assist: 1) und Severin Moser (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Yannic Fitzi zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Roman Mittelholzer zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Floorball Thurgau von Rang 10 auf 9. Das Team hat 15 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen Chur Unihockey (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 7. Januar statt (19.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

In der Tabelle liegt Waldkirch-St. Gallen weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 24 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen Tigers Langnau (Platz 3). Das Spiel findet am 8. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

