Unihockey – Herren UPL Floorball Thurgau gewinnt deutlich gegen Chur Unihockey Floorball Thurgau behielt im Spiel gegen Chur Unihockey am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:4. 08.01.2023, 22.40 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Floorball Thurgau: Silas Fitzi brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 13. Minute hergestellt: Noah Brunold traf für Chur Unihockey. Das Tor von Joonas Föhr in der 19. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Floorball Thurgau.

In der 28. Minute baute Ivo Lüthi den Vorsprung für Floorball Thurgau auf zwei Tore aus (3:1). Dank dem Treffer von Aaro Helin (34.) reduzierte sich der Rückstand für Chur Unihockey auf ein Tor (2:3). Gleichstand stellte Nadir Monighetti durch seinen Treffer für Chur Unihockey in der 39. Minute her.

Yannic Fitzi traf in der 47. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für Floorball Thurgau. In der 51. Minute baute Yannick Rubi den Vorsprung für Floorball Thurgau auf zwei Tore aus (5:3). Floorball Thurgau erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Eero Jalo weiter auf 6:3.

Floorball Thurgau erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Yannick Rubi weiter auf 7:3. In der 58. Minute sorgte Marcel Stucki noch für Resultatkosmetik für Chur Unihockey. Er traf zum 4:7-Schlussstand.

Bester Skorer bucht drei Punkte

Skorer für Floorball Thurgau: Das Spiel werden Yannick Rubi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Yannic Fitzi mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Ivo Lüthi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Chur Unihockey: Das Spiel wird Nadir Monighetti mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Nadir Monighetti zum besten Spieler von Chur Unihockey gekürt. Bei Floorball Thurgau wurde diese Ehre Silas Fitzi zuteil.

Floorball Thurgau verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat 18 Punkte. Die nächste Partie für Floorball Thurgau steht auswärts gegen Floorball Köniz (Platz 4) an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Januar (16.00 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Unverändert liegt Chur Unihockey auf Rang 12. Das Team hat zehn Punkte. Chur Unihockey spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen Tigers Langnau (Platz 6). Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.