Unihockey – Herren UPL Floorball Köniz setzt Siegesserie auch gegen Waldkirch-St. Gallen fort Floorball Köniz reiht Sieg an Sieg: Gegen Waldkirch-St. Gallen hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:1. 24.09.2022, 23.49 Uhr

(chm)

Silvan Bolliger eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Floorball Köniz das 1:0 markierte. Otto Lehkosuo sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Floorball Köniz. Luca Graf baute in der 46. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (3:0).

Stefan Hutzli baute in der 53. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (4:0). Floorball Köniz erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Tim Aebersold weiter auf 5:0. Silvan Bolliger baute in der 55. Minute die Führung für Floorball Köniz weiter aus (6:0). In der 56. Minute sorgte Pablo Mariotti noch für Resultatkosmetik für Waldkirch-St. Gallen. Er traf zum 1:6-Schlussstand.

Silvan Bolliger mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Floorball Köniz: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Silvan Bolliger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Luca Graf mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yann Andrea Ruh mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lukas Genhart zum besten Spieler von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei Floorball Köniz wurde diese Ehre Luca Graf zuteil.

Floorball Köniz verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Floorball Köniz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Chur Unihockey (Platz 4). Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (18.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal daheim gegen Floorball Thurgau (Platz 11). Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, Kreuzbleiche St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.