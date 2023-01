Unihockey – Herren UPL Floorball Köniz mit Sieg gegen Floorball Thurgau Sieg für Floorball Köniz: Gegen Floorball Thurgau gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2. 16.01.2023, 20.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jan Zaugg für Floorball Köniz. In der 18. Minute traf er zum 1:0. In der 35. Minute traf Eero Kuutsa für Floorball Thurgau zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Yannic Fitzi in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Floorball Thurgau.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Manuel Engel für Floorball Köniz erfolgreich war. In der Verlängerung entschied Floorball Köniz das Spiel für sich. In der 62. Minute schoss Leon Tringaniello das 3:2.

Leon Tringaniello mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Floorball Köniz: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Leon Tringaniello mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Manuel Engel mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Janis Schwarz zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Floorball Köniz wurde diese Ehre Daniel Münger zuteil.

Unverändert liegt Floorball Köniz auf Rang 4. Das Team hat 33 Punkte. Floorball Köniz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Tigers Langnau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (20. Januar) (19.30 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Floorball Thurgau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat 19 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Thurgau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Grasshopper Club Zürich. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Januar (19.30 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.