Unihockey – Damen NLB Favoritensieg bei UH Appenzell gegen Visper Lions UH Appenzell holt gegen Visper Lions zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellenneunten 4:2. 09.01.2023, 01.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Maria Lena Käslin für Visper Lions. In der 21. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleich für UH Appenzell fiel in der 30. Minute (Melanie Born). Livia Heller schoss UH Appenzell in der 38. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Maria Lena Käslin durch ihren Treffer für Visper Lions in der 44. Minute her. In der 54. Minute gelang Ronja Graf der Führungstreffer zum 3:2 für UH Appenzell. In der 54. Minute erhöhte Frida Svensson auf 4:2 für UH Appenzell.

Frida Svensson mit die beste Skorerin

Skorerinnen für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Frida Svensson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Vanessa Speck zur besten Spielerin von UH Appenzell gekürt. Bei Visper Lions wurde diese Ehre Maria Lena Käslin zuteil.

UH Appenzell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 37 Punkte. UH Appenzell bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team Aergera Giffers. Die Partie findet am 15. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

In der Tabelle liegt Visper Lions weiterhin auf Rang 9. Das Team hat acht Punkte. Visper Lions spielt zum nächsten Mal daheim gegen Nesslau Sharks (Platz 7). Die Partie findet am 15. Januar statt (18.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.